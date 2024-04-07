سياسة
3 دقيقة قراءة
بالخرائط.. هيئة فلسطينية تكشف خداع الاحتلال للمجتمع الدولي بشأن الاستيطان
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخادع العالم بتحايلها على الموقف الدولي الرافض للاستيطان، من خلال إعلانها توسعة بعض المستوطنات، فيما تبين من خلال الخرائط أنها تقيم مستوطنات جديدة.
بالخرائط.. هيئة فلسطينية تكشف خداع الاحتلال للمجتمع الدولي بشأن الاستيطان
الاحتلال الإسرائيلي يتحايل على الموقف الدولي بالكذب بشأن بناء مستوطنات جديدة. / صورة: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
7 أبريل 2024

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين (رسمية)، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحايل على الموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني بالكذب بشأن بناء مستوطنات جديدة.

وأشار رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إلى أن كثيراً من المخططات الأخيرة الصادرة عن الجهات التخطيطية بحكومة الاحتلال تدّعي أنها تريد توسعة مستوطنات قائمة، لكن وبعد مراجعة خرائط المخططات المعلنة، تبين أنها تنوي بناء مستوطنات جديدة يفصلها مساحة جغرافية كبيرة عن المستوطنات التي تدّعي توسعتها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال أودعت الأسبوع الماضي مخططاً هيكليّاً يحمل الرقم 2/6/510 لغرض إعادة تنظيم منطقة صناعية للاستخدام السكني لصالح مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل.

وأضاف أنه بعد مراجعة الخرائط المتعلِّقة بالمخطط الهيكلي تبيَّن أن قطعة الأرض المستهدفة تقع في منطقة جرى الاستيلاء عليها عام 1982م وتبعد مساحة جغرافية كبيرة عن "كريات أربع".

ولفت إلى أن هذا المكان "هو ذات المكان الذي أقام فيه مستوطنون بؤرة وأطلقوا عليها اسم (متيسه أفحاي) عام 2018".

وأكد أنه بذلك "تتجلى نية الاحتلال في شرْعنة ما فعله المستوطنون وإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة، وتحديداً على أراضي قرية بيت عينون شمالي مدينة الخليل".

وكشف شعبان أن العام الماضي شهد طرح مجموعة من العطاءات لبناء 1773 وحدة استيطانية لصالح توسعة مستوطنة "أرئيل"، ولكن بعد مراجعة الخرائط تبيَّن أن حكومة الاحتلال تعتزم بناء مستوطنة جديدة باسم "أرئيل غرب".

ونوّه إلى أن هذا الأمر تكرر في محافظة بيت لحم، عندما طُرح مخطط جديد من أجل توسعة مستوطنة "هار غيلو" في بيت لحم، ليتبيَّن أن حكومة الاحتلال تُخفي نية بناء مستوطنة جديدة باسم "كارميل" لعزل بلدتي الولجة وبتير في محافظة "بيت لحم".

وشدد شعبان على أن حكومة الاحتلال، من خلال هذا النوع من المخططات، تحاول تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله من فرض حقائق على الأرض هدفها تقويض إقامة دولة فلسطينية وتفتيت جغرافيتها وعزل قُراها وبلداتها ومدنها لتستحيل إلى بيئة غير صالحة للعيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us