قال الكاتب الإسرائيلي، آلون مزراحي، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب بأكمله، وغيَّرت مسار التاريخ خلال الشهور الستة الماضية.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى ما اعتبره "بعض أوجه الانتصار" الذي حققته "حماس"، موضحاً أنها انتصرت في ميدان المعركة بقطاع غزة، كما انتصرت في معركة كسب الرأي العام، واستفادت بشكل مذهل من قراءتها العقلية الإسرائيلية، وتمكنت بالإضافة إلى ذلك من استخدام كل ما لديها من موارد بكفاءة عالية.

وأضاف أن "حماس" لم تُدمَّر أو تُفكَّك، مؤكداً أنها ما زالت تحتفظ تقريباً بكل الأسرى الذين أخذتهم قبل 6 أشهر، "ولم تستسلم لأي ضغط، وما زالت تعمل وفعَّالة في قطاع صغير محاصَر ومدمَّر تماماً".

وأكد مزراحي أن التاريخ سيحكم على الأشهر الستة الأخيرة باعتبارها "واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية العبقرية والمذهلة في التاريخ العسكري كله، وهو أمر لا يمكن تصوره"، وفق قوله.

وألقى باللوم على جيش الاحتلال، إذ قال إن الطريقة التي خاض بها الحرب ضد "حماس"، جعلت منها "أسطورة للمقاومة ستظل حية في الذاكرة الثقافية على مر العصور".

وانتهى الكاتب الإسرائيلي إلى أنه لا أحد كان يعتقد أنهم (حماس) يمكن أن ينجحوا في هذا الأمر، لكنهم فعلوا ذلك وغيَّروا التاريخ إلى الأبد، مشيراً إلى أن فلسطين "لن تعود إلى الظل مرة أخرى".