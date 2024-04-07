سياسة
2 دقيقة قراءة
كاتب إسرائيلي: "حماس" غيّرت مسار التاريخ إلى الأبد
أكد الكاتب الإسرائيلي، آلون مزراحي، أن حركة حماس لم تهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب بأكمله، وغيَّرت مسار التاريخ خلال الشهور الستة الماضية إلى الأبد، مشيراً إلى أن فلسطين لن تعود إلى الظل بعد اليوم.
كاتب إسرائيلي: "حماس" غيّرت مسار التاريخ إلى الأبد
كاتب إسرائيلي: حركة حماس هزمت الغرب بأكمله وليس إسرائيل وحدها / صورة: AA 
7 أبريل 2024

قال الكاتب الإسرائيلي، آلون مزراحي، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب بأكمله، وغيَّرت مسار التاريخ خلال الشهور الستة الماضية.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى ما اعتبره "بعض أوجه الانتصار" الذي حققته "حماس"، موضحاً أنها انتصرت في ميدان المعركة بقطاع غزة، كما انتصرت في معركة كسب الرأي العام، واستفادت بشكل مذهل من قراءتها العقلية الإسرائيلية، وتمكنت بالإضافة إلى ذلك من استخدام كل ما لديها من موارد بكفاءة عالية.

وأضاف أن "حماس" لم تُدمَّر أو تُفكَّك، مؤكداً أنها ما زالت تحتفظ تقريباً بكل الأسرى الذين أخذتهم قبل 6 أشهر، "ولم تستسلم لأي ضغط، وما زالت تعمل وفعَّالة في قطاع صغير محاصَر ومدمَّر تماماً".

وأكد مزراحي أن التاريخ سيحكم على الأشهر الستة الأخيرة باعتبارها "واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية العبقرية والمذهلة في التاريخ العسكري كله، وهو أمر لا يمكن تصوره"، وفق قوله.

وألقى باللوم على جيش الاحتلال، إذ قال إن الطريقة التي خاض بها الحرب ضد "حماس"، جعلت منها "أسطورة للمقاومة ستظل حية في الذاكرة الثقافية على مر العصور".

وانتهى الكاتب الإسرائيلي إلى أنه لا أحد كان يعتقد أنهم (حماس) يمكن أن ينجحوا في هذا الأمر، لكنهم فعلوا ذلك وغيَّروا التاريخ إلى الأبد، مشيراً إلى أن فلسطين "لن تعود إلى الظل مرة أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us