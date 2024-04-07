سياسة
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إسرائيليتان وبريطانية.. "الحوثي" تعلن تحقيق إصابات مباشرة في 3 سفن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهدافها سفينتين إسرائيليتين وثالثة بريطانية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، مؤكدة أن العمليات كانت ناجحة والإصابات كانت مباشرة.
إسرائيليتان وبريطانية.. "الحوثي" تعلن تحقيق إصابات مباشرة في 3 سفن
"الحوثي" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين وثالثة بريطانية / صورة أرشيفية: AA  
7 أبريل 2024

قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، الأحد، إنهم استهدفوا وأصابوا سفينتين إسرائيليتين وثالثة بريطانية في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، بعدد من الصواريخ في عمليات "مباشرة وناجحة".

وأكد "سريع"، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية، التابعة للجماعة، أن القوات البحرية استهدفت سفينة "هوب إيسلند" البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة "وكانت الإصابة مباشرة"، حسب قوله.

وأضاف أن القوات البحرية "استهدفت سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتينِ إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأشار "سريع" إلى أن الأولى (MSC GRACE-F) استُهدفت في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحر العربي، وأصيبتا بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنَّحة "في عملية حققت أهدافها بنجاح".

وجدد "سريع" تأكيد أن "القوات المسلحة (قوات الجماعة) مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن غزة".

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمِّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سُفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده واشنطن، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديّاً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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