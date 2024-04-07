أعلنت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المارة من معبر رفح إلى غزة إلى 300 يوميّاً بداية من اليوم الأحد، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وأفاد ضياء رشوان، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (رسمية)، في بيان الأحد، إن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة، للأشقاء الفلسطينيين في غزة، بدءاً من الأحد، إلى 300 شاحنة يوميّاً على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عبر معبر رفح.

ولم يوضح رشوان ما إذا كانت هذه المساعدات كلها مصرية أم تتبع دولاً وجهات أخرى أيضاً، كما لم يحدد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة حاليّاً عبر رفح.

وتابع أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمالي قطاع غزة وحدها، منذ بداية شهر رمضان (11 مارس/آذار الماضي) بلغ 322 شاحنة.

أما عدد الشاحنات التي دخلت غزة عبر رفح، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فبلغ 19 ألفاً و354 شاحنة، حملت 19 ألفاً و952 طن مواد طبية، و23 ألفاً و453 طن مواد غذائية، حسب رشوان.

"الأكبر حجماً"

وفي السياق، أرسل الأردن، الأحد، 105 شاحنات من المواد الغذائية إلى غزة، واصفاً القافلة التي ستدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم بـ"الأكبر حجماً" منذ بدء الحرب الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد بيان صار عن الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية) أن الأردن "سيَّر، اليوم الأحد، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وبين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، لتوزَّع من خلال الجهات المعنية في القطاع".

وأضاف البيان أن القافلة "تضم موادَّ غذائية أساسية، من بينها الأرز والطحين، التي جرى تجهيزها وبدء إرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك".

ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن الجيش الأردني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، قد أرسل 460 شاحنة، ونفذ 72 إنزالاً جويّاً أردنيّاً، و153 إنزالاً جويّاً مشتركاً، و48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في مصر.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ستة أشهر حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.