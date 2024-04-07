سياسة
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"حزب الله" وجيش الاحتلال يتبادلان قصف المواقع العسكرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مجمَّعاً عسكريّاً لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، فيما أكد الحزب قصف "مربضاً لمدفعية العدو" في محيط موقع "المنارة" بقذائف المدفعية.
"حزب الله" وجيش الاحتلال يتبادلان قصف المواقع العسكرية
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية طير حرفا الحدودية بجنوب لبنان في 6 أبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP
7 أبريل 2024

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه قصف "مجمعاً عسكريّاً" يضم 7 مبانٍ زعم أنها تابعة لـ"قوات الرضوان" في "حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وأفاد، في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس"، بأنه "قبل وقت قصير، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجمعاً عسكريّاً يضم سبعة مبانٍ عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة الخيام (قضاء مرجعيون)".

وأضاف: "هاجمت قوات الجيش مقرّاً عسكريّاً تابعاً للتنظيم في منطقة بلدة طورا (قضاء صور)".

وتابع: "هاجمنا مصادر إطلاق النار في منطقتي كوكبا (قضاء حاصبيا) وميس الجبل (قضاء مرجعيون) في جنوب لبنان، ردّاً على إطلاق نار رُصد في وقت سابق اليوم باتجاه هضبة الجولان (السورية المحتلة) ومنطقة المنارة".

في المقابل، قال "حزب الله" اللبناني، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "مربضاً ‏جديداً لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف مدفعية".

وقال الحزب، في بيان منفصل: "مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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