دعت منظمة العفو الدولية، الأحد، مجدداً، إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت ذلك في منشور على حساب المنظمة الدولية عبر منصة "إكس"، بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه "بينما تدخل الحرب على غزة شهرها السادس، نستمر في الدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إليها".

وتعليقاً على موافقة إسرائيل على السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت المنظمة الدولية إنه "أمر ضروري للغاية، لكن إعلان إسرائيل الذي طال انتظاره يبقى غير كافٍ".

والخميس، وافق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية، على السماح بشكل مؤقت على دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، عبر ميناء أشدود ومعبر إيريز البري (بيت حانون)، كما ستسمح بزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر (كرم أبو سالم).

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شُحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَيْ فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.