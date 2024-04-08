فازت الأحزاب البولندية المنضوية في إطار الائتلاف الحاكم بالانتخابات المحليّة التي جرت الأحد، بحسب استطلاعات آراء المقترعين.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجراه معهد إيبسوس أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم حصدت مجتمعة أكثرية الأصوات، رغم أن حزب القانون والعدالة القومي الذي حكم لسنوات قد حصل على أكبر عدد من الأصوات لحزب واحد.

وحلّ الحزب القومي (المعارض) أولاً بحصوله على 33,7% من الأصوات، متقدّماً بفارق ضئيل على "الائتلاف المدني" الوسطي بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك الذي حصل على 31,9% من الأصوات.

أما حليفا توسك في الائتلاف الحاكم فحصل أوّلهما وهو حزب "الطريق الثالث" (مسيحي ديموقراطي) على 13,5% من الأصوات بينما حصل الثاني وهو "حزب اليسار" على 6,8% من الأصوات.

وبذلك تكون الأحزاب الثلاثة المنضوية في الائتلاف الحاكم-المؤيد لأوروبا- قد جمعت ما يزيد عن 52% من الأصوات.

بالمقابل حصل حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرّف على 7,5%.

وسارع توسك إلى الترحيب بهذه النتيجة، معتبراً إياها تكراراً للفوز التاريخي الذي أحرزه مع بقية الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات العامة التي جرت في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال توسك إنّ "15 تشرين الأول/أكتوبر تكرّر مرة أخرى في نيسان/أبريل".

وأدلى الناخبون في الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، الأحد بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وأعضاء حكومات محلية وإقليمية من بين نحو 200,000 مرشح.

وكانت استطلاعات الرأي توقعت نتائج متقاربة بين الائتلاف المدني الوسطي بزعامة توسك وحزب القانون والعدالة القومي الذي حكم البلاد حتى العام الماضي.