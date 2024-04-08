سياسة
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استطلاع: غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يدير الحرب بنحو جيد
أظهر استطلاع للرأي الأحد، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد". وذكر الاستطلاع أن 45 بالمئة من الإسرائيليين يُحمّلون نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يدير الحرب بنحو جيد
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يدير الحرب بنحو جيد  / صورة: Reuters
8 أبريل 2024

أظهر استطلاع للرأي الأحد، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لا يدير الحرب على قطاع غزة بنحو جيد".

وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، إلى أن "68 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، لا يدير الحرب على غزة، بنحو جيد، فيما قال 29 بالمئة بأنه يديرها بشكل جيد، بينما قال 3 بالمئة إنهم لا يعرفون".

وذكر الاستطلاع أن 45 بالمئة من الإسرائيليين يُحمّلون نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما يُحمّل 35 بالمئة منهم قيادة الجيش المسؤولية، و3 بالمئة وزير الدفاع يوآف غالانت، أما الباقون فرفضوا الإجابة.

وبحسب استطلاع الرأي، طالب 42 بالمئة من الإسرائيليين، نتنياهو، بالاستقالة فورًا نتيجة أحداث السابع من أكتوبر، فيما قال 29 بالمئة إنه عليه الاستقالة، لكن بعد انتهاء الحرب، بينما قال 21 بالمئة فقط إن عليه الاستمرار بمنصبه رغم الأحداث.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل يومي في أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، واستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل أسرى.

ويتهم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، نتنياهو بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة تبادل، مقدما مصالحه السياسية.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين "حماس" وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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