سياسة
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مقتل 3 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
قُتل 3 من عناصر حزب الله، بينهم قيادي ميداني في قوة الرضوان، بغارة إسرائيلية في قرية السلطانية، جنوبي لبنان، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين.
مقتل 3 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
مقتل 3 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان. / صورة: AA Archive
8 أبريل 2024

قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز، صباح الاثنين، إن إسرائيل نفّذت غارة على قرية السلطانية، جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بيهم قيادي ميداني في قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

والأحد، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في المعارك على الحدود الجنوبية مع شمال إسرائيل، ليرتفع عدد قتلاه إلى 270 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد الحزب في بيان بمقتل "عبد الأمير حسن حلاوي - علي الرضا، مواليد عام 1976 من بلدة كفركلا جنوبي لبنان، الذي ارتقى في أثناء أدائه واجبه الجهادي".

ولم يوضح الحزب في بيانه ظروف ومكان مقتل عنصره.

وبمقتل عنصر الحزب ترتفع حصيلة قتلاه جراء الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي إلى 270 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، مع مقتل 3 مسعفين متطوعين من "الهيئة الصحية الإسلامية" اللبنانية بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوبي لبنان، مساء الاثنين.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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