سياسة
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لاستغلال "إكس" في "أغراض إجرامية".. القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد ماسك
فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، تحقيقاً بحق إيلون ماسك، بتهمة عرقلة العدالة في ما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، فيما قرر ماسك الطعن على قرار القاضي البرازيلي.
لاستغلال "إكس" في "أغراض إجرامية".. القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد ماسك
بتهمة عرقلة العدالة.. قاضٍ برازيلي يفتح تحقيقاً ضد إيلون ماسك / صورة: AFP
8 أبريل 2024

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، بفتح تحقيق، الأحد، ضد مالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، بتهمة عرقلة العدالة.

وفي قراره قال القاضي البرازيلي: "يجب على منصة إكس عدم مخالفة أي أمر أصدرته المحكمة بالفعل بما في ذلك إعادة تنشيط أي حساب قررت المحكمة العليا حظره".

وأضاف أنه في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة، فإنه سيجري تغريم الشركة مئة ألف ريال برازيلي (19740 دولاراً) يومياً.

من جانبه كان ماسك قد قرر الطعن على قرار القاضي البرازيلي الذي يأمر فيه منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بحظر حسابات معينة.

وكتب ماسك منشوراً على المنصة أمس، يقول فيه إن شركة إكس سترفع تلك القيود لأنها غير دستورية، لافتاً إلى احتمالية إغلاق مكتب الشركة في البرازيل.

وشهد العام الماضي، أيضاً قراراً من مورايس بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تليغرام وغوغل التابعتين لشركة "ألفابت"، الذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.

ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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