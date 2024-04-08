سياسة
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بعد 6 أشهر من الحرب.. قصف متواصل للاحتلال على غزة وشبح الجوع يواجه المدنيين
في اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودخوله شهره السابع، استُشهد عدد من الفلسطينيين في عدة مناطق من القطاع قصفها الاحتلال.
بعد 6 أشهر من الحرب.. قصف متواصل للاحتلال على غزة وشبح الجوع يواجه المدنيين
فلسطينيون يسيرون إلى جوار أنقاض المنازل التي دُمِّرت خلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة / صورة: Reuters
8 أبريل 2024

في اليوم الـ185 من الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت غارات الاحتلال وقصف مدفعياته مزيداً من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء في مختلف مناطق القطاع.

وأوردت مصادر طبية انتشال جثامين 8 شهداء من المناطق الشرقية في مدينة خان يونس ونقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما يتواصل انتشال جثامين الشهداء من المدينة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها أمس (الأحد).

واستهدفت الغارات والقصف الإسرائيلي مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث كشفت مصادر صحية عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال الحربي استهدف مدينة رفح ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة، طالت منازل ومنشآت وأراضي زراعية.

واستهدفت الغارات منطقة البراهمة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت غارات مماثلة محيط مستشفى "الكويتي" ومناطق شمال شرقي المدينة.

كما شن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، مساء أمس (الأحد)، بعد استهداف الاحتلال مناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح بقطاع غزة.

واستُشهد 6 مواطنين وأُصيب آخرون بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت، جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح، جنوبي القطاع، استُشهد شاب على الأقل وأُصيب آخرون، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مواطنين في بلدة النصر، شمالي رفح، وفق وكالة "وفا".

"الأغذية العالمي" يجدد التحذير

جدد برنامج الأغذية العالمي، الأحد، التحذير من "اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى" شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة إكس بمناسبة مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال "الأغذية العالمي": "بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع في قطاع غزة يواجهون الجوع"، وشدد على أن "المجاعة أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الشمال".

وأضاف البرنامج الأممي: "نحتاج إلى عاملين في المجال الإنساني، وإمدادات إنسانية لنتمكن من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة".

واختتم بالقول إن "الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات وإما المجاعة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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