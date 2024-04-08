سياسة
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أستراليا تعيّن جنرالاً لمراقبة تحقيق حول قتل إسرائيل عمال "المطبخ العالمي"
عيّنت أستراليا الجنرال المتقاعد مارك بينسكين، مسؤولاً عن مراقبة التحقيق الذي تُجريه إسرائيل في قتل 7 عاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بغارة جوية في قطاع غزة، مجدّدةً مطالبتها بـ"محاسبة كاملة" للمسؤولين عن الفاجعة.
أستراليا تعيّن جنرالاً لمراقبة تحقيق حول قتل إسرائيل عمال "المطبخ العالمي"
أستراليا تعين جنرالاً لمراقبة التحقيق الإسرائيلي في استهداف عمال الإغاثة / صورة: AA
8 أبريل 2024

قررت أستراليا، الاثنين، تعيين الجنرال المتقاعد مارك بينسكين، مسؤولاً عن مراقبة التحقيق الذي تُجريه إسرائيل في قتل 7 عمّال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بشدّة، ردّ فعل إسرائيل الأوّلي، تجاه حادث استهداف عاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وقالت وونغ إنّ "أستراليا أبلغت بوضوح الحكومة الإسرائيلية أننا نتوقّع ونثق بأنّ هذه المشاركة سيجري تسهيلها" من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أنّ "الحكومة الأسترالية كانت واضحة في أنّنا نتوقّع محاسبة كاملة" عن مقتل العمال الإنسانيين السبعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن بينسكين يحظى باحترام كبير في بلاده، وسبق له أن تولّى قيادة سلاح الجو الأسترالي، وأنّ الجنرال المتقاعد سيدرس "الإجراءات المتّخَذة لمحاسبة المسؤولين" عن الغارة.

وأوضحت أنّ بينسكين سيقدّم أيضاً المشورة للحكومة الأسترالية بشأن ما إذا كان هناك ما يبرّر مزيداً من التحقيقات أو العواقب.

وشهد الأسبوع الماضي استهداف 7 عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، (المطبخ المركزي العالمي)، الخيرية ومقرّها الولايات المتّحدة، بضربة جوية إسرائيلية لقافلتهم في قطاع غزة.

ومن بين الضحايا كانت المواطنة الأسترالية لالزاومي "زومي" فرانكوم.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب سلسلة "أخطاء فادحة" أدّت إلى شنّ تلك الغارة، مؤكداً أنّها كانت تستهدف "مسلّحاً من حماس".

وفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً في الغارة وفصل اثنين من ضباطه، لكنّ محاولاته لتبرير ما حدث لم تنجح في تهدئة الغضب الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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