سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية ويعتقل العشرات في اقتحامات جديدة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على فلسطينية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة طعن جنود، في حين شن اقتحامات واسعة أسفرت عن اعتقال 45 فلسطينياً، ليرتفع عدد المعتقلين في الضفة إلى 8145 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الضفة.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية ويعتقل العشرات في اقتحامات جديدة
الضفة.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية وارتفاع عدد المعتقلين إلى 8145 / صورة: AA
8 أبريل 2024

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، النار على فلسطينية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة طعن جنود.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن فلسطينية "وصلت إلى مفرق تيسير في الأغوار، وبعد أن رفضت الانصياع لتعليمات الجنود بالتعريف عن نفسها، حاولت طعن جنود الجيش في الموقع"، وفق زعمه.

وأضاف البيان أن الجنود "أطلقوا النار عليها وحيّدوها". فيما لم يكشف البيان عن هوية الفلسطينية أو حالتها بعد الإصابة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 45 فلسطينياً في الضفة، منذ مساء الأحد حتى صباح الاثنين، ليرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8145 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها مخيم بلاطة شرقي نابلس (شمال)، وبلدة دورا بمحافظة الخليل (جنوب)، واعتقل عدداً من المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها وسط عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية.

وأضافت أن "جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة"، كما حلَّقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال طوقاً مشدداً على مخيم طولكرم بعد أن اقتحمت آلياتها وجرافاتها مدخله الشمالي باتجاه حارة البلاونة.

وأوردت مصادر محلية أن القوات نشرت قناصتها في البنايات العالية، في الوقت الذي شرعت بتجريف الشوارع.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدداً من المنازل في بلدة جيوس شرقي قلقيلية، حيث استولت على تسجيلات لكاميرات المراقبة، بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين، أمس (الأحد).

وقالت مصادر محلية أن هناك انتشاراً لقوات كبيرة من جيش الاحتلال على الشارع الواصل بين عزون وجيوس، مع إقامة الحواجز العسكرية وإعاقة مرور المركبات من وإلى البلدة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة، مخلفاً 459 شهيداً، ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدمير في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us