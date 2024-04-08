سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: الدفاع عن الفلسطينيين وحقيقتهم بمثابة الدفاع عن كرامة الإنسانية
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الدفاع عن الفلسطينيين وحقيقتهم بمثابة الدفاع عن كرامة الإنسانية. وأشار ألطون إلى أن "إسرائيل استخدمت الجوع سلاحاً في هجماتها المستمرة منذ 6 أشهر، وأنه حتى أعاقت تقديم المساعدات للفلسطينيين".
ألطون: الدفاع عن الفلسطينيين وحقيقتهم بمثابة الدفاع عن كرامة الإنسانية
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون. / صورة: iletişim
8 أبريل 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الدفاع عن الفلسطينيين وحقيقتهم بمثابة الدفاع عن كرامة الإنسانية.

وأضاف ألطون خلال كلمة له في رسالة مرئية أرسلت إلى لجنة العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة، التي عقدتها دائرة الاتصال في السفارة التركية بلندن، الاثنين، أن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتقتل الحقيقة نفسها".

وأشار ألطون إلى أن "إسرائيل استخدمت الجوع سلاحاً في هجماتها المستمرة منذ 6 أشهر، وأنه حتى أعاقت تقديم المساعدات للفلسطينيين".

كما أكد المسؤول التركي دور تركيا في محاربة التضليل الإعلامي ضد الشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحارب من خلال مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة حملات التضليل الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل للتغطية على هجماتها الوحشية ضد الفلسطينيين".

وشدد ألطون على أن "ما يجعل كل هذه الأحداث أكثر فوضوية هي مشكلة التضليل"، وأضاف أن "مشكلة التضليل التي أصبحت آفة العصر هي أخطر وباء يفسد المجتمعات والمؤسسات".

وفي ضوء تأكيده أن المعلومات المضللة عائق، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى العالمي، قال ألطون: “لهذا السبب لا نمتنع عن الكشف عن الأنشطة المضللة في الصراعات الإقليمية.

وتأتي تصريحات ألطون في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us