أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الدفاع عن الفلسطينيين وحقيقتهم بمثابة الدفاع عن كرامة الإنسانية.

وأضاف ألطون خلال كلمة له في رسالة مرئية أرسلت إلى لجنة العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة، التي عقدتها دائرة الاتصال في السفارة التركية بلندن، الاثنين، أن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتقتل الحقيقة نفسها".

وأشار ألطون إلى أن "إسرائيل استخدمت الجوع سلاحاً في هجماتها المستمرة منذ 6 أشهر، وأنه حتى أعاقت تقديم المساعدات للفلسطينيين".

كما أكد المسؤول التركي دور تركيا في محاربة التضليل الإعلامي ضد الشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحارب من خلال مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة حملات التضليل الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل للتغطية على هجماتها الوحشية ضد الفلسطينيين".

وشدد ألطون على أن "ما يجعل كل هذه الأحداث أكثر فوضوية هي مشكلة التضليل"، وأضاف أن "مشكلة التضليل التي أصبحت آفة العصر هي أخطر وباء يفسد المجتمعات والمؤسسات".

وفي ضوء تأكيده أن المعلومات المضللة عائق، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى العالمي، قال ألطون: “لهذا السبب لا نمتنع عن الكشف عن الأنشطة المضللة في الصراعات الإقليمية.

وتأتي تصريحات ألطون في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".