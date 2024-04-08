أفاد مصدر مصري، الاثنين، بأن جولة مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس شهدت "تقدماً كبيراً" على طريق التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة) نقلاً عن المصدر، الذي وصفته بأنه رفيع المستوى ولم تسمه، إن "جولة المفاوضات التي تستضيفها القاهرة (منذ الأحد) تشهد تقدماً كبيراً في تقريب وجهات النظر لحل الأزمة في غزة".

وسبق أن تحدث مصدر مصري مطلع، ليل الأحد-الاثنين، عن وجود مقترح لهدنة في غزة يشمل صفقة تبادل أسرى وآليات لعودة نازحين، وفق القناة.

وتأتي التصريحات المصرية بينما أفادت وسائل إعلام عبرية خاصة، بينها القناتان "12" و"13" وموقع "واينت" الإخباري، الاثنين، بعودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة، وسط أحاديث عن تضارب بشأن التقدم في المفاوضات.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث (رسمية): "في إسرائيل، رفضوا (المسؤولون) التعليق رسمياً على التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي لم تسمّه إنه "سيكون من الممكن فقط، خلال الساعات والأيام المقبلة، معرفة ما إذا كان هناك بالفعل تقدّم، ولو بسيطاً".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وكانت "حماس" أكدت مراراً تمسكها بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وتسهيل دخول مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

وخلفت الحرب المتسمرة على غزة منذ 6 أشهر أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".