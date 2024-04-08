أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ أكثر من نصف سنة.

وأفاد المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على القطاع بوجود: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب كبدٍ وبائي".

كان الاحتلال الإسرائيلي، أجبر معظم الفلسطينيين خلال الحرب في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأشار المكتب الإعلامي إلى وجود "10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم".

وأوضح أن قوات الاحتلال "ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن الحرب خلفت "140 شهيداً من الصحفيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيداً من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود"، موضحاً أن 17 ألف طفل يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما".

وعن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن "30 طفلاً استشهدوا بسبب المجاعة"، بالإضافة إلى "60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و207 قتلى، و75 ألفاً و933 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".