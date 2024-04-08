سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب الحرب الإسرائيلية والنزوح.. أكثر من مليون إصابة بأمراض معدية في غزة
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء نزوح المواطنين، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ ما يزيد على ستة أشهر.
بسبب الحرب الإسرائيلية والنزوح.. أكثر من مليون إصابة بأمراض معدية في غزة
أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة / صورة: AA
8 أبريل 2024

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ أكثر من نصف سنة.

وأفاد المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على القطاع بوجود: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب كبدٍ وبائي".

كان الاحتلال الإسرائيلي، أجبر معظم الفلسطينيين خلال الحرب في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأشار المكتب الإعلامي إلى وجود "10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم".

وأوضح أن قوات الاحتلال "ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن الحرب خلفت "140 شهيداً من الصحفيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيداً من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود"، موضحاً أن 17 ألف طفل يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما".

وعن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن "30 طفلاً استشهدوا بسبب المجاعة"، بالإضافة إلى "60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و207 قتلى، و75 ألفاً و933 جريحاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us