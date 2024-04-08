سياسة
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أردوغان يبحث مع نظيره الإندونيسي العلاقات الثنائية ويهنئه بفوزه بالانتخابات
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو العلاقات الثنائية بين تركيا وإندونيسيا والتطورات العالمية، كما هنّأه على فوزه بالانتخابات.
أردوغان يبحث مع نظيره الإندونيسي العلاقات الثنائية ويهنئه بفوزه بالانتخابات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو / صورة: الرئاسة التركية
8 أبريل 2024

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو العلاقات الثنائية بين تركيا وإندونيسيا والتطورات العالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، حسب ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصالات التركية.

وهنأ الرئيس أردوغان سوبيانتو على فوزه بالانتخابات، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين بكل المجالات، وبخاصة في الصناعة الدفاعية والاتصالات العسكرية والتجارية والمالية، في إطار الثقة المتبادلة ومصالح البلدين.

وأكد أردوغان أن من المهم مواصلة توحيد الجهود مع إندونيسيا بشأن جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعالم الإسلامي.

كما شدد على ضرورة عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المنشأ بين البلدين في الوقت المناسب.

ووفق البيان انتهز الرئيس أردوغان الفرصة لتهنئة سوبيانتو بمناسبة عيد الفطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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