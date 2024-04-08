بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو العلاقات الثنائية بين تركيا وإندونيسيا والتطورات العالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، حسب ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصالات التركية.

وهنأ الرئيس أردوغان سوبيانتو على فوزه بالانتخابات، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين بكل المجالات، وبخاصة في الصناعة الدفاعية والاتصالات العسكرية والتجارية والمالية، في إطار الثقة المتبادلة ومصالح البلدين.

وأكد أردوغان أن من المهم مواصلة توحيد الجهود مع إندونيسيا بشأن جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعالم الإسلامي.

كما شدد على ضرورة عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المنشأ بين البلدين في الوقت المناسب.

ووفق البيان انتهز الرئيس أردوغان الفرصة لتهنئة سوبيانتو بمناسبة عيد الفطر.