سياسة
3 دقيقة قراءة
مشيداً بدورها الدبلوماسي والإغاثي.. قيادي بحماس: علاقتنا بتركيا متميزة
أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، أن علاقة الحركة مع تركيا علاقة "متميزة"، مشيداً بالدور الرسمي والشعبي، الدبلوماسي والإغاثي، في التضامن مع ما يتعرّض له قطاع غزة من حرب إسرائيلية مدمّرة.
مشيداً بدورها الدبلوماسي والإغاثي.. قيادي بحماس: علاقتنا بتركيا متميزة
رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري يصف علاقة الحركة مع تركيا بأنها "متميزة" / صورة: AA
8 أبريل 2024

وصف رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري علاقة الحركة مع تركيا بأنها "متميزة"، معرباً عن تقديرها للدعم الدبلوماسي والإغاثي التركي الرسمي والشعبي لغزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ ستة أشهر.

وأشاد أبو زهري، خلال تصريحات صحفية في إسطنبول، بتضامن تركيا رسمياً وشعبياً مع غزة، مؤكداً أنه "موقف جيد، وشعبياً هناك وتيرة مرتفعة في التفاعل مع الوضع في غزة وتقديم ما يمكن تقديمه".

وأضاف: "رسمياً الجهدان الدبلوماسي والإغاثي اللذان تقوم بهما الحكومة التركية جيدان، ونقدر ذلك، وندعو لتطويرهما لأننا أمام تحالف غربي يستهدف غزة".

وأوضح أن الحرب "شرسة، ويستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الأسلحة وأبشعها بدعم غربي كامل، وتركيا تستطيع أن تقود تحالفاً إسلامياً لضمان وقف الحرب واستخدام كل الأوراق في ذلك".

وقال أبو زهري إن "المساعدات الإغاثية التي تقدمها تركيا رسمياً وشعبياً لغزة جيدة ومتميزة، من حيث أنواعها وكمياتها، وهناك استعداد تركي رسمي لزيادة الكميات وتنسيق في هذا الشأن مع الأشقاء الأتراك".

وأكّد أن "علاقة حماس مع القيادة التركية متميزة ومتقدمة، والموقف التركي، الذي شدّد على أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة، وأن حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني، هو موقف متقدم متميز نعتز به".

وبشأن مطالبة الحركة بأن تكون تركيا بين الدول الضامنة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال أبو زهري إن "الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقات، لذلك ضروري أن تكون هناك أطراف قادرة على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق".

وأكد أن "تركيا يمكن أن تكون أحد الأطراف الرئيسية في ضمان تنفيذ هذا الاتفاق (المأمول)".

وتشنّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us