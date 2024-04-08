سياسة
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لحماية الشيكل من ارتفاع الإنفاق الحربي.. بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة
أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة على الشيكل، من دون تغيير عند مستوى 4.5 بالمئة، في محاولة لحماية العملة المحلية من ارتفاع الإنفاق الحربي والتضخم، وسط حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب في غزة وكيف ستنتهي التوترات مع إيران.
لحماية الشيكل من ارتفاع الإنفاق الحربي.. بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة
بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة على الشيكل عند مستوى 4.5% / صورة: Reuters
8 أبريل 2024

حافظ بنك إسرائيل على أسعار الفائدة على الشيكل، من دون تغيير عند مستوى 4.5 بالمئة، في محاولة لحماية العملة المحلية (الشيكل) من ارتفاع الإنفاق الحربي من جانب وتوقعاته بارتفاع التضخم، من جانب آخر.

وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الاثنين، أنه أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في قرار جاء ضمن توقعات محللي أسواق المال.

وصعد سعر صرف الشيكل بعد القرار، وارتفع بنسبة 2.4 بالمئة إلى 3.68 بالمئة أمام الدولار الواحد، متجهاً نحو أفضل أداء يومي له هذا العام.

وعوّض الشيكل معظم الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي، عندما أثار تهديد إيران بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم صاروخي مميت على أحد مباني سفارة طهران في سوريا، قلق الأسواق.

ونقل بيان بنك إسرائيل عن المحافظ أمير يارون قوله، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشير إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين الجيوسياسي، قررت اللجنة النقدية توخي الحذر وأبقت سعر الفائدة من دون تغيير".

وعلى الرغم من انخفاض التضخم في إسرائيل إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، ضمن نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1 بالمئة إلى 3 بالمئة، درس بنك إسرائيل مدى عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب في غزة وكيف ستنتهي التوترات مع إيران.

ودخلت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع شهرها السابع، الأحد، وسط توقعات بأن تؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، صعوداً من قرابة 4 بالمئة في 2023.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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