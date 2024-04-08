سياسة
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فيدان: تركيا ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لغزة
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة، إن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان قطاع غزة.
فيدان: تركيا ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لغزة
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان يؤكد اتخاذ بلاده سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل/ صورة: AA 
8 أبريل 2024

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاثنين، اتخاذ بلاده سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان غزة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، لفيدان في العاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان: "قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان غزة، وتعلن وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن وجهة النظر التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، هي صريحة، بدعوة العالم إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح: "لقد نجحنا في ذلك، فمعظم دول العالم تقول الآن إن إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين".

وأضاف فيدان أن تركيا ومنذ اليوم الأول للحرب، ترسل المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء من خلال البحر أم الجو، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد سكان القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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