أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاثنين، اتخاذ بلاده سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان غزة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، لفيدان في العاصمة التركية أنقرة.

وقال فيدان: "قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان غزة، وتعلن وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن وجهة النظر التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، هي صريحة، بدعوة العالم إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح: "لقد نجحنا في ذلك، فمعظم دول العالم تقول الآن إن إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين".

وأضاف فيدان أن تركيا ومنذ اليوم الأول للحرب، ترسل المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء من خلال البحر أم الجو، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد سكان القطاع.