سياسة
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الحوثي: غارة أمريكية-بريطانية تصيب مدنياً بالحديدة
قالت جماعة الحوثي اليمنية إن غارة أمريكية-بريطانية استهدفت منزل مدنيٍّ في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة وتدمير منزله، بينما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص.
الحوثي: غارة أمريكية-بريطانية تصيب مدنياً بالحديدة
غارات أمريكية-بريطانية تستهدف الحديدة باليمن - أرشيفية / صورة: AA
8 أبريل 2024

أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، إصابة مدني في غارة أمريكية-بريطانية استهدفت منزله في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي-البريطاني شن غارة على قرية المنظر في مديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضافت أن "الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بليغة وتدمير منزله"، من دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص.

وتعدّ الحُديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي مطاراً دولياً وثلاثة موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخراً، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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