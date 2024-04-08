سياسة
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دول عربية وإسلامية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دول عربية وإسلامية، أن غداً الثلاثاء هو اليوم المتمّم لشهر رمضان لعام 1445 من الهجرة، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
دول عربية وإسلامية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
دول عربية وإسلامية تعلن الأربعاء  أول أيام عيد الفطر / صورة: AA 
8 أبريل 2024

أعلنت دول عربية وإسلامية، أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر لعام 1445 هجرية، وفق مصادر رسمية.

وقال الديوان الملكي السعوي إن المحكمة العليا للبلاد قررت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وأن غداً المتمم لشهر رمضان (30 يوماً) بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن "غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد".

ومن قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف عقب اجتماع، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل/نيسان الجاري هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأضافت أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الثلاثاء 9 أبريل/نيسان هو متمم شهر رمضان وأن الأربعاء 10 أبريل/نيسان هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ.

وأعلن لبنان واليمن، الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وأعلن بيان لمجمع الفقة الإسلامي بالسودان الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت أفغانستان، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

أما تركيا -التي تعتمد الحسابات الفلكية- فحدّدت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسمياً أول أيام عيد الفطر.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودماراً هائلاً في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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