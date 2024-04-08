بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وعدد من الملفات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الاثنين، وفق بيان من رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.

ووفق البيان بحث الرئيس أردوغان مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة العربية السعودية والقضايا العالمية والإقليمية.

وخلال الاتصال، أكد أردوغان أنه ينبغي للعالم الإسلامي إظهار الوحدة من خلال بذل مزيد من الجهود لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين في أقرب وقت ممكن.

كما شدد على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار "في قطاع غزة" الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واستغل أردوغان الفرصة ليهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الفطر الذي يحل في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".