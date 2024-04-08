سياسة
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أردوغان يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع في فلسطين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا العالمية والإقليمية بما فيها إنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة.
أردوغان يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع في فلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - أرشيفية / صورة: AA
8 أبريل 2024

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وعدد من الملفات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الاثنين، وفق بيان من رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية.

ووفق البيان بحث الرئيس أردوغان مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة العربية السعودية والقضايا العالمية والإقليمية.

وخلال الاتصال، أكد أردوغان أنه ينبغي للعالم الإسلامي إظهار الوحدة من خلال بذل مزيد من الجهود لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على فلسطين في أقرب وقت ممكن.

كما شدد على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار "في قطاع غزة" الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واستغل أردوغان الفرصة ليهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الفطر الذي يحل في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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