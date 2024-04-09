قالت حركة حماس، فجر الثلاثاء، إنها تسلمت خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى استمرار "تعنت" الاحتلال وعدم استجابته لأي من المطالب الفلسطينية.

وأوضحت الحركة، في بيان أنها تسلمت الموقف الإسرائيلي، بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت أنها تٌقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفة أنه "مع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان على شعبنا على إلا الموقف الإسرائيلي ما زال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".

لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أنها "تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردها حال الانتهاء من ذلك".

وكانت "حماس" أكدت مراراً تمسكها بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وتسهيل دخول مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

وخلفت الحرب المتسمرة على غزة منذ 6 أشهر أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".