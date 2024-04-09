أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، استخدام منظومة القبة البحرية "سي دوم" للمرة الأولى، لصد هدف جوي "مشبوه" في سماء مستوطنة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان بحسابه على منصة إكس: "متابعةً للإنذارات في منطقة إيلات عن تسلل طائرة مُسيرة معادية فالحديث يدور عن رصد قوات سلاح البحرية هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

وأضاف: "تمكنت قواتنا من اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية".

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها "القبة البحرية" خلال الحرب الحالية.

و"القبة الواقية"، أو "القبة البحرية" هي نظام دفاع جوي بحري لاعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات المُسيرة، مخصَّص لحماية البنية التحتية البحرية ومنصات الغاز وغيرها من الأصول البحرية، وفق المصدر ذاته.

كانت صافرات الإنذار قد دوَّت الليلة في مستوطنة إيلات والمناطق المجاورة لها، بسبب تسلل طائرة مُسيرة، وفق المصدر نفسه.