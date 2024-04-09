أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد بعد عدم اعتراض أيٍّ من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم.

وقالت فانيسا فرايزر, الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن مجلس الأمن التابع سيحيل رسمياً طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

فرايزر التي تتولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أشارت إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدَّم في عام 2011 وستنتهي من ذلك في أبريل/نيسان الحاليّ.

ووفق النظام الداخلي لمجلس الأمن، "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يُحيل الرئيس الطلب" إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد.

ومع عدم اعتراض أيٍّ من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير، سفيرة مالطا، الطلب إلى اللجنة، حسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، قُبيل الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين"، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنّ هذا الطلب لم يحظَ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل/نيسان، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.

وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وفي حال أصدرت اللجنة رداً إيجابياً، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوّت 9 من أصل 15 عضواً بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.

وإذا اتخذ المجلس قراراً بالقبول تُحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلَّفة من 193 عضواً، للموافقة على العضوية.