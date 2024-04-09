سياسة
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الأردن ومصر وفرنسا تطالب بوقف النار في غزة وتُحذر من عواقب اجتياح رفح
قال زعماء الأردن ومصر وفرنسا، في مقالة مشتركة، إن الخسائر البشرية في غزة "لا تطاق"، مؤكدين أن هناك حاجة ملحّة لوقف إطلاق النار في القطاع، كما حذّروا من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.
الأردن ومصر وفرنسا تطالب بوقف النار في غزة وتُحذر من عواقب اجتياح رفح
الأردن ومصر وفرنسا تطالب بوقف النار في غزة وتُحذر من عواقب اجتياح رفح / صورة: AFP / صورة: Reuters
9 أبريل 2024

طالب زعماء دول الأردن ومصر وفرنسا بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن الخسائر البشرية في غزة "لا تطاق".

جاء ذلك في مقالة مشتركة، للملك عبد الله الثاني، والرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، نشرتها صحف الرأي الأردنية، والأهرام المصرية، ولوموند الفرنسية، وواشنطن بوست الأمريكية.

وقال الرؤساء في المقالة إن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط، لكنّ حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع".

وأضافوا: "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

وأردف القادة: "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وتابعوا: "نؤكد الضرورة الملحّة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين".

وحذّروا من "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني".

واستطردوا: "إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".

ومساء الاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن "تاريخ محدَّد" لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتحقيق ما سمّاه "النصر الكامل" على حركة حماس، دون أن يكشف عن ذلك الموعد، رغم تحذيرات دولية من أي عملية عسكرية في المدينة التي تعدّ الملاذ الأخير لنازحي القطاع.

وعاد، الاثنين، وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع لإجراء مزيد من المشاورات في تل أبيب.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية؛ مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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