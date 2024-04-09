سياسة
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تركيا تعلن حظر تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل
أعلنت تركيا، الثلاثاء، وقف تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل حتى توقف الحرب المدمرة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
تركيا تعلن حظر تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل
مظاهرة في تركيا منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
9 أبريل 2024

يتواصل الضغط التركي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل بدايةً من تاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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