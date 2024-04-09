سياسة
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ألطون: تركيا أكثر مَن اتخذ موقفاً فاعلاً ضد مجازر إسرائيل في غزة
شدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أن موقف بلاده تجاه المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة من أكثر المواقف الفاعلة، مجدداً تأكيد دعم بلاده حقوق الفلسطينيين المشروعة.
ألطون: تركيا أكثر مَن اتخذ موقفاً فاعلاً ضد مجازر إسرائيل في غزة
ألطون: تركيا تدافع عن المطالب المشروعة للفلسطينيين طوال العقدين الماضيين / صورة: AFP
9 أبريل 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، موقف بلاده الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، منوهاً بأن تركيا هي الدولة التي أبدت موقفاً أكثر فاعلية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال ألطون، في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إن تركيا تدافع عن المطالب المشروعة للفلسطينيين طوال العقدين الماضيين، وخصوصاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد ألطون أن تركيا ترى وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تتمتع بسلامة أراضيها ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شرطاً لا غنى عنه، وتدافع عن ذلك في جميع المنابر الدولية.

وذكر أن إسرائيل والمتعاونين معها المنزعجين من موقف تركيا تجاه المجازر المستمرة في فلسطين وغزة، يهدفون إلى استهداف تركيا وحكومتها.

وتابع: "رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان هو الزعيم الذي ينظر في أعين العالم أجمع ويصرخ بأن إسرائيل دولة إرهابية، وأنها ارتكبت واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية دموية في التاريخ، وأن المشكلة الأكبر في الشرق الأوسط هي إسرائيل نفسها".

وصرّح ألطون بأن تركيا أوصلت حتى الآن ما يقرب من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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