قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الثلاثاء، إن بلاده باتت أكثر دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، تطرق فيه الوزير إلى موقف تركيا تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة.

وأكد تونج أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم، وستواصل دعم الفلسطينيين.

وتابع: "تركيا تقف دائماً إلى جانب أشقائها الفلسطينيين، وإسرائيل -دولة الاحتلال- تدوس على القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في غزة أمام أنظار الإنسانية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)".

وتشنّ إسرائيل منذ ستة أشهر حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.