سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول تركي: أنقرة ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم ودعم الفلسطينيين
أكد وزير العدل التركي يلماز تونج, الثلاثاء, دعم أنقرة لفلسطين، مشيراً إلى أن تركيا أكثر دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة.
مسؤول تركي: أنقرة ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم ودعم الفلسطينيين
وزير العدل التركي: تركيا تقف بجانب فلسطين و أكثر دولة ترسل مساعدات إلى غزة / صورة: AA
9 أبريل 2024

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الثلاثاء، إن بلاده باتت أكثر دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، تطرق فيه الوزير إلى موقف تركيا تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة.

وأكد تونج أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم، وستواصل دعم الفلسطينيين.

وتابع: "تركيا تقف دائماً إلى جانب أشقائها الفلسطينيين، وإسرائيل -دولة الاحتلال- تدوس على القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في غزة أمام أنظار الإنسانية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)".

وتشنّ إسرائيل منذ ستة أشهر حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us