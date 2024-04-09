سياسة
2 دقيقة قراءة
مستذكراً غزة.. أردوغان يهنئ الشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
هنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة مسجَّلة، الثلاثاء، الشعب التركي والأمة الإسلامية والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
مستذكراً غزة.. أردوغان يهنئ الشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
أردوغان يهنئ الشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر / صورة: TRT
9 أبريل 2024

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة مسجّلة، الثلاثاء، الشعب التركي والأمة الإسلامية والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يقضي الجميع أوقاتاً ممتعة.

وقال الرئيس التركي: "استقبلنا شهر رمضان المبارك بحزن بسبب الظلم والألم في غزة وفي مناطق أخرى من العالم، فغزة هي النزيف التي لا يقف في قلوبنا وضمائرنا".

وأضاف: "على الرغم من أن قوانين الحرب تمنع استهداف المدارس والمشافي والكنائس والمساجد فإن إسرائيل استهدفتها بوحشية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدمت 45 ألف طن من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أنها "ستستمر في تقديم الدعم حتى تأسيس دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحتى يقف نزيف الدم في غزة".

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي: "لم نهمل المناطق المنكوبة من الزلازل، وبنينا أكثر من 80 ألف وحدة سكنية وقدّمناها لأصحابها، ونهدف إلى أن يصل هذا الرقم في نهاية العام إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، أي بمعدل من 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية شهرياً، وسنقدم الدعم لتلك المناطق إلى جانب مكافحتنا للتنظيمات الإرهابية".

وأكد الرئيس أردوغان حرصه على دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم الاقتصادي الذي أصبح أزمة عالمية، وشكر كل الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تركيا المحلية التي عُقدت في 31 مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us