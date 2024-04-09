هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة مسجّلة، الثلاثاء، الشعب التركي والأمة الإسلامية والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يقضي الجميع أوقاتاً ممتعة.

وقال الرئيس التركي: "استقبلنا شهر رمضان المبارك بحزن بسبب الظلم والألم في غزة وفي مناطق أخرى من العالم، فغزة هي النزيف التي لا يقف في قلوبنا وضمائرنا".

وأضاف: "على الرغم من أن قوانين الحرب تمنع استهداف المدارس والمشافي والكنائس والمساجد فإن إسرائيل استهدفتها بوحشية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدمت 45 ألف طن من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أنها "ستستمر في تقديم الدعم حتى تأسيس دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحتى يقف نزيف الدم في غزة".

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي: "لم نهمل المناطق المنكوبة من الزلازل، وبنينا أكثر من 80 ألف وحدة سكنية وقدّمناها لأصحابها، ونهدف إلى أن يصل هذا الرقم في نهاية العام إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، أي بمعدل من 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية شهرياً، وسنقدم الدعم لتلك المناطق إلى جانب مكافحتنا للتنظيمات الإرهابية".

وأكد الرئيس أردوغان حرصه على دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم الاقتصادي الذي أصبح أزمة عالمية، وشكر كل الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تركيا المحلية التي عُقدت في 31 مارس/آذار الماضي.