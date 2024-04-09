يتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ186، وإعلان جيش الاحتلال الانسحاب من خان يونس (جنوب) وبداية عودة النازحين إلى المدينة التي تُخفي أنقاضها عدداً كبيراً من الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "33360 شهيداً و75993 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، بعد وقوع "153 شهيداً و60 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية".

وأعلن "الدفاع المدني الفلسطيني" عن انتشال جثامين 409 شهداء من مستشفى الشفاء ومحيطه ومن مدينة خان يونس منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما.

مئات الجثث تحت الأنقاض

صُدم سكان مدينة خان يونس من حجم الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال بالمدينة قبل الانسحاب منها.

وكانت قيادة الجيش قد سحبت بشكل كامل "الفرقة 98"، من خان يونس، ليل السبت/الأحد، فيما ستبقى قوات "لواء ناحال" في المحور الجديد الذي أقامته ويقسم القطاع إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان، إن نحو 70 جثة لفلسطينيين قتلهم الاحتلال، جرى انتشالها ونقلها من خان يونس إلى المستشفيات في مدينتَي رفح (جنوب) ودير البلح (وسط).

كما أفاد الشهود بأنه عُثر في الطرقات الرئيسية والأزقّة وتحت أنقاض المنازل المدمَّرة على جثث فلسطينيين، عدد كبير منها متحلِّل أو تظهر عليه أثار نهش الكلاب والقطط أو الدهس بجنازير الدبابات الإسرائيلية.

وفي مدينة غزة، التي شهدت أطول اجتياح برّي متواصل منذ بدء الحرب، يبحث الأهالي عن منازلهم التي سُوّيت بالأرض، وعن ذويهم المفقودين تحت الأنقاض.

كما تواصل وزارة الصحة وفرق الإنقاذ جهودها للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي بالمدينة، بعد يوم من انسحاب قوات الاحتلال منه.

وأعلنت الطواقم الطبية في وقت سابق الثلاثاء انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط المجمع الطبي.

قصف متواصل

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما الشمال، مخلِّفاً عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القصف الإسرائيلي تركَّز، منذ فجر الثلاثاء، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمالي غزة.

واستُشهد فلسطيني وأُصيب 20 آخرون في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح (وسط)، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع "المدارس" بالمدينة.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف لجاناً تعمل على تأمين المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة.

وشنَّت قوات الاحتلال غارة على حي التنور، شرقي مدينة رفح (جنوب)، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتعرَّض حي التفاح في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة أيضاً لقصف مدفعي.

كانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي (وسط)، الليلة الماضية، كما استُشهد فلسطيني في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

أطفال غزة يموتون

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع، منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي استخدام التجويع سلاحَ حرب.

وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر: "ثبت أن استخدام إسرائيل التجويع سلاحَ حرب يقتل الأطفال في غزة".

وطالب إسرائيل بإنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.

وشددت المنظمة على أن الأطفال، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، "يعانون سوء التغذية الحاد والجفاف، وأن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم".

ودعت الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وأشارت إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، "تُصعِّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة".