واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

ونفَّذ الاحتلال اقتحامات في مدينتَي نابلس وطولكرم (شمال)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب).

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال شنّت في مدينة طولكرم عمليات دهم عدد من المنازل، واعتقلت 7 مواطنين على الأقل.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، 4 شبان فلسطينيين، بينهم شقيقان من قرية المعصرة جنوباً، بعد دهم عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي مدينة نابلس، أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، المنطقة الشرقية من المدينة ومخيم بلاطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص، من سكان مخيم عقبة جبر، خلال اقتحام شرقي مدينة أريحا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة عقابا شمال طوباس أثناء مروره عبر حاجز عورتا العسكري، وفق نادي الأسير.

ووفق مصادر محلية، اقتحم جيش الاحتلال أيضاً مخيم الأمعري بمحافظة رام الله، ومخيم العروب وبلدات بمحافظة الخليل، واعتقل عدداً من مواطنيها.

كما يستمر الاحتلال حصار بلدة جيوس شرقي قلقيلية، لليوم الثاني، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً في محيطها وقطّعت أوصالها بالحواجز.

وحتى مساء الاثنين، أسفرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن "استشهاد 459 فلسطينياً، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين"، كما تجاوزت حصيلة الاعتقالات نحو 8145، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنةً بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.