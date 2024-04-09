سياسة
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دعت لمقاطعة منتجات إسرائيل.. فصل مذيعة في ألمانيا من عملها
فصلت هيئة الإذاعة والتليفزيون في جنوب غربي ألمانيا، مذيعة من عملها بسبب دعوتها لمقاطعة منتجات إسرائيلية. فيما اتهمت المذيعة الإعلامَ الألماني بمحاولة إسكات الأصوات.
دعت لمقاطعة منتجات إسرائيل.. فصل مذيعة في ألمانيا من عملها
مظاهرات مؤيدة لفلسطين في ألمانيا / صورة: Getty Images
9 أبريل 2024

أوقفت هيئة الإذاعة والتليفزيون في جنوب غربي ألمانيا، المذيعة هيلين فارس عن عملها بسبب دعوتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن المذيعة فُصلت بسبب مشاركتها تطبيقاً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم البيان أنها "انتهكت مبدأ الحيادية" من خلال مشاركتها ذلك التطبيق على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "الصحفيون قد يكون لديهم بالطبع وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتليفزيون في جنوب غربي ألمانيا أو التشكيك فيها من خلال أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وترى الهيئة أن هذا المبدأ قد انتُهك في هذه الحالة بالتحديد".

وقالت هيلين فارس في بيان عبر حسابها على إنستغرام، إن "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".

وتعد ألمانيا ثاني دولة داعمة لإسرائيل بشكل مطلق بعد الولايات المتحدة، رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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