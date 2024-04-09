سياسة
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بسبب جودتها وأسعارها المنافسة.. إقبال كبير للفلسطينيين على المنتجات التركية
يزداد إقبال الفلسطينيين على المنتجات التركية في أسواق القدس الشرقية المحتلة، نظراً إلى جودتها وأسعارها المنافسة.
بسبب جودتها وأسعارها المنافسة.. إقبال كبير للفلسطينيين على المنتجات التركية
المنتجات التركية أكثر تفضيلاً في السوق الفلسطينية / صورة: AA
9 أبريل 2024

يزداد إقبال الفلسطينيين على المنتجات التركية في أسواق القدس الشرقية المحتلة، نظراً إلى جودتها وأسعارها المنافسة.

يقول حسام الحرباوي، صاحب متجر ومخبز بمنطقة وادي الجوز بالقدس الشرقية المحتلة، في تصريح صحفي: "يوجد في سوقنا الكثير من المنتجات التركية، مثل المعلبات والبسكويت وعصائر الفاكهة ومنتجات التنظيف".

ويضيف الحرباوي: "البضائع التركية ذات جودة عالية جداً وأسعارها مناسبة أيضاً، والزبائن الذين يأتوننا يبحثون عن المنتجات التركية بالذات، فهي مرغوبة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية أيضاً".

ويستطرد: "توجد طرق عديدة لاستيراد المنتجات التركية، تقام معارض في تركيا كل عام ونحن نحضر تلك المعارض ونوقّع اتفاقيات مع الشركات. ثم تصل المنتجات إلينا عبر ميناء أسدود أو من خلال الموزعين. عديد من الشركات التركية لديها وكلاء توزيع هنا".

من جانبه قال محمد إسماعيل موسى أبو قاسم، صاحب متجر في الضفة الغربية، إن "السبب الأهم لوجود كثير من المنتجات التركية في متجره هو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية منذ الانتفاضة الأولى".

وأشار أبو قاسم إلى أن لديه منتجاته الخاصة، مضيفاً: "المنتجات التي نفضّلها بعد منتجاتنا هي المنتجات التركية والأردنية والماليزية".

بدوره قال أمجد الطباخي الذي يملك محلاً لبيع الملابس بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إنه أطلق اسم "أزل" على متجره، بسبب إعجابه بالمسلسل التلفزيوني التركي "أزل".

وأكد الطباخي أن معظم المنتجات الموجودة في متجره صناعة تركية، مبيناً أن المنتج التركي يتمتع بجودة عالمية وسعر منافس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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