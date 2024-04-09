سياسة
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3208 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده في غزة خلال 24 ساعة
أظهرت بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود المصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3208، بعد إصابة 6 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية. فيما ارتفع عدد الجنود القتلى إلى 604.
3208 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده في غزة خلال 24 ساعة
جنود إسرائيليون خلال المعارك ضد فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة / صورة: AFP
9 أبريل 2024

أصيب 6 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما جاء بالموقع الرسمي للجيش الثلاثاء.

وارتفع بذلك العدد المعلن عنه للجنود الإسرائيليين المصابين منذ بداية الحرب إلى 3208، بينهم 1561 بالمعارك البرية.

وأشارت المعطيات إلى أن 501 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و855 جروحهم متوسطة، و1851 جروحهم طفيفة.

وحسب المعطيات ذاتها، قُتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 260 منذ بداية المعركة البرية في 27 من الشهر ذاته.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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