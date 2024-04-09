أصيب 6 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما جاء بالموقع الرسمي للجيش الثلاثاء.

وارتفع بذلك العدد المعلن عنه للجنود الإسرائيليين المصابين منذ بداية الحرب إلى 3208، بينهم 1561 بالمعارك البرية.

وأشارت المعطيات إلى أن 501 من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و855 جروحهم متوسطة، و1851 جروحهم طفيفة.

وحسب المعطيات ذاتها، قُتل 604 ضباط وجنود إسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 260 منذ بداية المعركة البرية في 27 من الشهر ذاته.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".