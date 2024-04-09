انتقدت إسرائيل، الثلاثاء، القرار التركي بتقييد تصدير بعض المنتجات إلى تل أبيب، مشيرة إلى أنها سوف تستعين بالولايات المتحدة، لفرض عقوبات على تركيا. وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إن القرار التركي "انتهاك أحادي للاتفاقيات التجارية".

وأضاف كاتس أن إسرائيل "ستتخذ إجراءات موازية ضد تركيا وستناشد الدول والمنظمات المؤيدة لها في الولايات المتحدة لوقف الاستثمارات في تركيا، بالإضافة إلى مناشدتها أصدقاءها في الكونغرس الأمريكي دراسة ما سمته "بالانتهاك التركي لقوانين المقاطعة ضد إسرائيل" وفرض العقوبات بناء على ذلك".

تفاعل الإعلام الإسرائيلي

وتفاعلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واسع مع تداعيات القرار التركي، وذكرت أن هذه الخطوة ليست الأولى التي ترد فيها تركيا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال موقع "واينت" النسخة الإلكترونية لصحيفة يديعوت أحرونوت إن ما حصل هو "تدهور آخر في العلاقات وإن أنقرة تواصل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في أعقاب الحرب في غزة".

وأضاف: "الخلفية هي غضب تركيا من قرار إسرائيل رفض طلب تركيا وقطر بإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة من الجو".

وتابع الموقع: "تخشى إسرائيل من أن القيود التي تشمل منتجات الحديد والبناء، ستمتد إلى النفط وتضر برحلات شركة إل عال فوق الأراضي التركية".

ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" القرار التركي بـ"الانتقامي" وكتبت تحت عنوان: "انتقام أردوغان: تركيا تعلن فرض قيود على صادرات المنتجات إلى إسرائيل".

وقالت: "الصناعات الرئيسية التي قد تتأثر بمثل هذه الخطوة هي المنتجات الكهربائية والأزياء، إذ تستورد العديد من سلاسل الأزياء البضائع من تركيا".

بدورها نشرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية قائمة كاملة بالمواد الـ54 التي حظرت تركيا تصديرها إلى إسرائيل كإجراء عقابي. وذكرت الصحيفة أن القرار هو جزء من قرارات كان آخرها أن "الخطوط الجوية التركية، التي كانت تسير عشر رحلات يومية بين تل أبيب وإسطنبول حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، قررت عدم العودة إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025".

وقالت: "تأثير قرار الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل ملموس جداً في إسرائيل، وبخاصة في الرحلات التي تسيرها إلى وجهات في أوروبا والشرق، لأنها تسيّر رحلات إلى 340 وجهة عبر أربع قارات، وهي الرائدة في العالم في رحلات الربط".

ترحيب فلسطيني بالقرار التركي

في المقابل رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الثلاثاء، بقرار وزارة التجارة التركية تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل.

وقال العامور في بيان صحفي، إن "قرار الحكومة التركية يؤكد موقف البلاد رئيساً وحكومة وشعباً المستمر في دعم الشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة التي تبذل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الإبادة الجماعية".

واعتبر القرار التركي، "خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات والإغاثة لأبناء شعبنا في قطاع غزة"

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتباراً من 9 أبريل/نيسان الجاري. وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة إلى الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.