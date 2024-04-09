سياسة
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تركيا: حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين على رأس أجندتنا دائماً
قال كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش إن حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين تحتل دائماً أولوية على أجندة بلاده، مشيراً إلى أن دعم تركيا لفلسطين هو أكبر عائق أمام تحقيق إسرائيل أهدافها.
تركيا: حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين على رأس أجندتنا دائماً
كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين/ صورة: AA 
9 أبريل 2024

أكدت تركيا الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على الأرض المقدسة المحتلة، والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين تحتل دائماً الأولوية في أجندتها، وأن دعمها الثابت لفلسطين أكبر عائق أمام تحقيق إسرائيل أهدافها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" لكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، أكد فيه الموقف الثابت للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه فلسطين والقدس.

وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك بأن تركيا من خلال تحركاتها الدبلوماسية أطلعت العالم أجمع على الوحشية الإسرائيلية، ولهذا السبب فإن دعمنا لفلسطين هو أكبر عائق أمام تحقيق إسرائيل أهدافها.

وأشار قليتش إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل كدولة إرهابية في غزة، أصبحت رمزاً لوحشية غير مسبوقة في العالم.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان دخل التاريخ باعتباره الزعيم الوحيد الذي كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل للعالم أجمع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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