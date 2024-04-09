سياسة
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"الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف".. أستراليا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية
جددت أستراليا موقفها الداعم لحل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مقررات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على أساس أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
"الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف".. أستراليا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية
منظر عام لمدينية القدس المحتلة- أرشيفية / Others
9 أبريل 2024

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج إن بلادها تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبدت وانج في خطاب ألقته اليوم الثلاثاء، دعماً لتعليقات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، سيجعل حل الدولتين لا رجعة فيه.

وقالت وانج إن المجتمع الدولي يناقش إقامة دولة فلسطينية باعتبارها "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".

وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".

ولطالما كان ما يسمى بحل الدولتين الأساس لجهود السلام الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ أمد بعيد، لكن العملية متوقفة منذ عشر سنوات.

ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، على أن تتضمن قطاع غزة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد رسمياً معارضتها لما أسمته "الاعتراف أحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت: "إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يجري التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة".

وطلبت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي رسميا أن يعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة. والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو دولة مراقب غير عضو، وهو نفس وضع الكرسي الرسولي (الفاتيكان).

وأحال رئيس مجلس الأمن، أمس الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة القبول.

وقالت وانج: "أولئك الذين يزعمون أن الاعتراف هو مكافأة للعدو" مخطئون لأن أمن إسرائيل يتوقف على حل الدولتين.

وأضافت: "لن يكون هناك أمن لإسرائيل في الأجل الطويل ما لم تعترف بها دول منطقتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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