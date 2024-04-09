أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف ‌جنود وتدمير دبابة من نوع "ميركافا" شمال إسرائيل، ما أدى إلى وقوع ‌‏قتلى وجرحى.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "شنّوا صباح الثلاثاء هجوماً نارياً على ‌‏تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف".

وذكر الحزب أن الهجوم "أدّى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إنه مقاتليه استهدفوا "تحركاً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية".‏

وبيان ثالث ذكر أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم، "ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية".‏

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذه البيانات، بخاصة في ما يتعلق بتدمير دبابة وسقوط قتلى وفق الحزب.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، ظهر الثلاثاء، أن "أطراف بلدة طير حرفا تتعرّض لقصف مدفعي مُعادٍ (إسرائيلي)".

كما ذكرت في خبر عاجل سابق أن بلدة يارون تتعرض منذ الساعة 10:45 (7:45 ت.غ) "لاعتداءات بقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)".

والاثنين، قال حزب الله إنه قتل جنوداً إسرائيليين وأصاب آخرين إثر استهدافه تجمعاً لهم شرق موقع حانيتا قرب حدود لبنان الجنوبية.

يأتي ذلك وسط تكهنات من توسع المواجهات اللبنانية الإسرائيلية، إذ توالت تصريحات وتحليلات رسمية وصحفية في إسرائيل تتوقع رداً انتقامياً إيرانياً على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه بغارة إسرائيلية على سوريا.

كما جرى حديث عن تحضير الإسرائيليين لسيناريو تصعيدي على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان والتي تشهد بالفعل مواجهات بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".‏