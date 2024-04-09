هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بعيد الفطر وبحث معه العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأوضح بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان قدم تعازيه في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت في باكستان مؤخراً، معرباً عن ثقته بأن إسلام آباد ستتجاوز هذه "المرحلة الصعبة".

كما بحث الرئيس التركي والسلطان العماني هيثم بن طارق، العلاقات الثنائية وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقضايا إقليمية.

وأكد أردوغان ضرورة مواصلة وزيادة الجهود الرامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المنطقة "بالقدر المطلوب".

وشدد أردوغان، حسب بيان منفصل لدائرة الاتصال، على أنه "من المهم أن يتخذ العالم الإسلامي خطوات موحدة بشأن هذه القضية".

وتبادل أردوغان وابن طارق التهاني بقدوم عيد الفطر المبارك.

كما بحث أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وهنأ أردوغان نظيره الأذربيجاني بعيد الفطر المبارك، معرباً عن أمانيه أن يجلب العيد الخير للبشرية جمعاء، وفي مقدمتهم المسلمون.

وهنأ أردوغان أيضاً في اتصال هاتفي نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد بعيد الفطر وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي آخر، تبادل أردوغان التهانئ بعيد الفطر مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية خلال الاتصال.

وفي وقت سابق الاثنين، تبادل أردوغان هاتفياً التهاني مع عدد من زعماء العالم الإسلامي، لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.