سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يهنئ زعماء العالم الإسلامي بعيد الفطر في سلسة من الاتصالات الهاتفية
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من زعماء العالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر الذي يحل يوم غد الأربعاء، وبحث معهم العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية بينها الأوضاع في غزة.
أردوغان يهنئ زعماء العالم الإسلامي بعيد الفطر في سلسة من الاتصالات الهاتفية
تناول أردوغان مع عدد من الزعماء ملفات إقليمية ودولية بينها الأوضاع في غزة / صورة: AA
9 أبريل 2024

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بعيد الفطر وبحث معه العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأوضح بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان قدم تعازيه في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت في باكستان مؤخراً، معرباً عن ثقته بأن إسلام آباد ستتجاوز هذه "المرحلة الصعبة".

كما بحث الرئيس التركي والسلطان العماني هيثم بن طارق، العلاقات الثنائية وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقضايا إقليمية.

وأكد أردوغان ضرورة مواصلة وزيادة الجهود الرامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المنطقة "بالقدر المطلوب".

وشدد أردوغان، حسب بيان منفصل لدائرة الاتصال، على أنه "من المهم أن يتخذ العالم الإسلامي خطوات موحدة بشأن هذه القضية".

وتبادل أردوغان وابن طارق التهاني بقدوم عيد الفطر المبارك.

كما بحث أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وهنأ أردوغان نظيره الأذربيجاني بعيد الفطر المبارك، معرباً عن أمانيه أن يجلب العيد الخير للبشرية جمعاء، وفي مقدمتهم المسلمون.

وهنأ أردوغان أيضاً في اتصال هاتفي نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد بعيد الفطر وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي آخر، تبادل أردوغان التهانئ بعيد الفطر مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية خلال الاتصال.

وفي وقت سابق الاثنين، تبادل أردوغان هاتفياً التهاني مع عدد من زعماء العالم الإسلامي، لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us