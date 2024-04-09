سياسة
3 دقيقة قراءة
ألمانيا تؤكد أن أمن إسرائيل في صميم سياستها رغم "تحوّل غزة إلى جحيم"
رفضت ألمانيا دعوى قدمتها نيكاراغوا ضدها في محكمة العدل الدولية معلنة أنها تعتبر أمن الاحتلال الإسرائيلي يصبُّ في صميم سياستها الخارجية، على الرغم من إقرارها بأن الوضع في قطاع غزة تحوّل إلى جحيم بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أشهر.
ألمانيا تؤكد أن أمن إسرائيل في صميم سياستها رغم "تحوّل غزة إلى جحيم"
المحامية تانيا فون أوسلار-غليشن (يسار) خلال اليوم الثاني من جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن مساعدتها الاحتلال في إبادة غزة / صورة: AFP
9 أبريل 2024

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا بأن برلين تسهل "إبادة" قطاع غزة.

وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام المحكمة إن "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.

"أمر مريع"

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير مؤقتة" لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات للاحتلال الإسرائيلي وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة، على حين تواصل النظر في القضية برمتها.

والاثنين، انتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها الاحتلال معتبرة أن إرسال الأسلحة إلى حكومة الاحتلال ومساعدات إلى غزة في آن، "أمر مريع".

وشدّد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وردت فون أوسلار-غليشين الثلاثاء بقولها "ترفض ألمانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانوناً".

وبررت موقف بلادها بالقول إن برلين "لا توفر أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض".

"جحيم في غزة"

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن "الوضع في غزة يتحول كل يوم إلى جحيم للسكان، وخاصة الأطفال الذين ليس لديهم ما يأكلونه".

وشدّدت بيربوك في تصريحات على أهمية معالجة قضية المساعدات الإنسانية بشكل "ملموس"، مشيرةً إلى وجود آلاف الأشخاص الذين ينتظرون الغذاء والماء والدواء في غزة.

وتقيّد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبّب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، في ظل وجود نحو مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

وتشنُّ قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us