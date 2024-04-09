سياسة
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"حشداً للدعم".. إسبانيا تبحث الاعتراف بفلسطين مع دول الاتحاد الأوروبي
تسعى إسبانيا إلى حشد الدعم داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين رسمياً. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا: "إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد لتوضيح موقف التكتل من الحرب الجارية".
"حشداً للدعم".. إسبانيا تبحث الاعتراف بفلسطين مع دول الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث. / صورة: Reuters
9 أبريل 2024

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت أليجريا للصحفيين، إن جدول أعمال سانتشيث يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا، تركز على موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأضافت أليجريا "نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن".

وذكر سانتشيث في وقت سابق أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريباً "كتلة حرجة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأبلغت إسرائيل دول الاتحاد الأوروبي الأربع بأن مبادرتها ستكون بمثابة "مكافأة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ أجيال.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يبدأ سانتشيث حملته الدبلوماسية برحلة إلى أوسلو ودبلن في 12 أبريل/نيسان للقاء نظيريه في النرويج وأيرلندا.

يتزامن ذلك مع مضي 6 أشهر على بدء الحرب الأطول على قطاع غزة الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما تواصل إسرائيل حربها التي خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنى التحتية، رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ورغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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