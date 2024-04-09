سياسة
2 دقيقة قراءة
لجنة فلسطينية: الاحتلال يحوّل أعيادنا الإسلامية والمسيحية إلى مناسبات للحزن
أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إفساد المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن الاحتلال حوّل عيد الفطر إلى "مناسبة للحزن".
لجنة فلسطينية: الاحتلال يحوّل أعيادنا الإسلامية والمسيحية إلى مناسبات للحزن
اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، تقول إن إسرائيل "تتعمد إفساد المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية" / صورة: وسائل التواصل
9 أبريل 2024

أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الثلاثاء، أن إسرائيل "تتعمد إفساد المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية" في فلسطين، وحوّلت عيد الفطر إلى "مناسبة للحزن".

وأفادت اللجنة في بيان بأن "الاحتلال على مدار سنوات إرهابه الطويلة في فلسطين، يتعمّد الإمعان في القمع وإفساد المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية".

وأشارت إلى أن "الاحتلال حرم الآلاف من الوصول للمسجد الأقصى، ومنع مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد القيامة (الفصح)، وكل ذلك يجري في ظل تخاذل المنظومة الدولية عن نصرة المظلوم ومعاقبة الظالم".

واقتصرت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، في فاعليات في إحياء عيد الفصح في 31 مارس/آذار الماضي، على الطقوس الدينية، بينما منعت إسرائيل مسيحيي الضفة الغربية من الوصول إلى القدس وكنيسة القيامة، خلال العيد.

وأوضحت اللجنة أن "الاحتلال الإسرائيلي حوّل عيد الفطر في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة إلى مناسبة للحزن والألم والأسى على فقد الأحبة، وحرم شعبنا فرحة العيد بعد أن جعل غزة جحيماً، أمام الصمت المخزي لقوى العالم المتنفذة التي فقدتْ إنسانيتها".

ويحل عيد الفطر هذا العام تزامناً مع مضي أكثر من 6 أشهر على بدء الحرب الأطول على قطاع غزة، مخلفة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us