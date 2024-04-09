سياسة
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الأسوأ منذ عقود.. روسيا وكازاخستان تواجهان فيضانات عارمة وإجلاء 100 ألف شخص
تواصل ارتفاع منسوب مياه الأنهر بمناطق في روسيا وكازاخستان غمرتها المياه، بينما تستعد المدن في جبال الأورال الجنوبية وغرب سيبيريا لفيضانات جديدة وصفت بأنها الأسوأ منذ عقود ما تسبّب بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.
الأسوأ منذ عقود.. روسيا وكازاخستان تواجهان فيضانات عارمة وإجلاء 100 ألف شخص
قالت حكومة كازاخستان إنه "منذ بداية الفيضانات، جرى إنقاذ وإجلاء أكثر من 86 ألف شخص". / صورة: AA
9 أبريل 2024

أمرت السلطات في كل من روسيا وكازاخستان بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص بعدما أدت سرعة ذوبان الثلوج إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار لتشهد المنطقة أسوأ فيضانات في 70 عاماً على الأقل.

وغمرت الفيضانات عشرات المناطق السكنية في جبال الأورال وسيبيريا وأماكن من كازاخستان قريبة من أنهار، مثل أورال وتوبول التي قال مسؤولون محليون إن منسوبها ارتفع بالأمتار في غضون ساعات إلى أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.

وفاض نهر أورال، الذي ينبع من جبال أورال، ويصب في بحر قزوين، عبر سد يوم الجمعة ليغمر مدينة أورسك الواقعة جنوبي جبال الأورال مباشرة.

وترتفع مستويات المياه مع جريان النهر باتجاه المصب في مدينة أورينبورج التي يسكنها نحو 550 ألف نسمة.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة كورجان المطلة على نهر توبول في إعلان لمطالبة السكان بالإخلاء الفوري. كما أعلنت منطقة تيومين في غرب سيبيريا حالة الطوارئ.

وأجلت كازاخستان منذ بداية الفيضانات أكثر من 86 ألف شخص، بينما قالت روسيا إنها أجلت أكثر من 6500 شخص معظمهم في منطقة أورينبورغ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "منطقتا كورجان وتيومين ستشهدان أياماً صعبة مقبلة... ستأتي مياه كثيرة".

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بعد إجلاء أكثر من 86 ألف شخص هناك بسبب الفيضانات. وقال توكاييف إن الفيضانات ربما تكون الأسوأ في 80 عاماً.

والمناطق الأكثر تضرراً هي أتيراو وأكتوبي وأكمولا وكوستاناي وشرق كازاخستان وشمالها ومناطق بافلودار، ومعظمها على الحدود مع روسيا، ويمر بها أنهار تنبع من روسيا مثل نهري أورال وتوبول.

وقال الكرملين إن بوتين يطلع باستمرار على الوضع، لكن ليس لديه خطط فورية لزيارة منطقة الفيضانات إذ يبذل المسؤولون المحليون ومسؤولو الطوارئ قصارى جهدهم للتعامل مع الوضع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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