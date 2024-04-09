عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس رواندا بول كاغامي، الثلاثاء، عن توقعهما أن تبدأ لندن قريباً بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى كيغالي، على الرغم من التجاذبات المستمرة بشأن هذه الخطة المثيرة للجدل.

وتأتي استضافة سوناك لكاغامي في مقر رئاسة الحكومة، مع كشف صحيفة بريطانية عن بيع عقارات في كيغالي كان من المفترض أن تستضيف المهاجرين المرحّلين، لشراة محليين.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن سوناك أطلع كاغامي "على المراحل المقبلة للتشريع في مجلس العموم"، وهو أمر لا يزال موضع تباين.

وأوضح أنهما "أعربا عن تطلعهما لإقلاع الرحلات نحو رواندا خلال الربيع".

ويعد ترحيل المهاجرين إلى رواندا ركناً في سياسة سوناك للحد من عدد الذين يخاطرون للإبحار من فرنسا على متن قوارب صغيرة وعبور بحر المانش وصولاً إلى بريطانيا لطلب اللجوء.

ويخضع مشروع القانون لأخذ ورد تشريعي بين مجلسي العموم واللوردات، إذ يعمد كل منهما لإرساله إلى الآخر مرفقاً بملاحظات وتعديلات مقترحة. ومن المقرر أن ينظر مجلس العموم في آخر اقتراحات مجلس اللوردات في 15 أبريل/نيسان.

وأوردت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الثلاثاء أن 70% من 163 منزلاً بنيت في العاصمة الرواندية قد جرى بيعها، ما يقلّص بشكل كبير من المساحة المتاحة لإقامة المهاجرين المرحّلين.

لكن متحدثاً باسم الحكومة الرواندية شكك في عدد العقارات المبيعة، وقال إن هذا المشروع هو واحد فقط من مجمّعات سكنية عدة ستخصص لإقامة المهاجرين.