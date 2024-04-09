سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل تعتزم شراء 40 ألف خيمة تمهيداً لعملية عسكرية في رفح
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح تخطّط إسرائيل لمهاجمتها بزعم القضاء على عناصر حركة حماس. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أشار مراراً وتكراراً إلى خطط لغزو رفح التي لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.
إعلام عبري: إسرائيل تعتزم شراء 40 ألف خيمة تمهيداً لعملية عسكرية في رفح
أنباء الشراء المزمع للخيام واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني. / صورة: AA
9 أبريل 2024

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح تخطّط إسرائيل لمهاجمتها بزعم القضاء على عناصر حركة حماس.

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة جيروزاليم بوست، وهي واحدة من الصحف التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها من دون إعلان رسمي.

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصاً، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مراراً وتكراراً إلى خطط لغزو رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.

وأثارت خطط مهاجمة رفح تنديدات على نطاق واسع، حتى إن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، حذرت نتنياهو من أن إسرائيل ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدماً في ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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