سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري: اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية والوصول إلى معلومات حساسة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تنفيذ عملية اختراق لأنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف من تسرب "معلومات حساسة"، وموضحة أن القراصنة طالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني.
إعلام عبري: اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية والوصول إلى معلومات حساسة
اختراق لأنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية يهدد بتسرب "معلومات حساسة" / صورة: AA
9 أبريل 2024

أكدت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، أن أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرضت لاختراق، أثار مخاوف من تسرب "معلومات حساسة".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "قراصنة أعلنوا أنهم اخترقوا أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع ووضعوا أيديهم على معلومات حساسة".

وأضافت أنهم نشروا المعلومات في مجموعات على منصة تليغرام، كما نشروا مقطعاً مصوراً زعموا أنه يوضح كيف اخترقوا أنظمة تابعة لوزارة الدفاع ووصلوا إلى المعلومات.

ونشر القراصنة وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الدفاع، وعرضوا المعلومات الكاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين (نحو 3.3 مليون دولار)، وفق الصحيفة.

وتابعت بأنه "في مكان آخر (لم تحدده)، زعم القراصنة أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني (أسير فلسطيني)".

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وقد زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حرباً مدمرة متواصلة على قطاع غزة قبل 6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن "اختراق أنظمة وزارة الدفاع أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفاً استراتيجياً للقراصنة الإيرانيين وغيرهم".

وبينما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق، أكدت مصادر أمنية للصحيفة تعرض أنظمة الوزارة للاختراق، دون أن تحدد ما إذا كانت المعلومات المسروقة حساسة أم لا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us