أكدت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، أن أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرضت لاختراق، أثار مخاوف من تسرب "معلومات حساسة".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "قراصنة أعلنوا أنهم اخترقوا أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع ووضعوا أيديهم على معلومات حساسة".

وأضافت أنهم نشروا المعلومات في مجموعات على منصة تليغرام، كما نشروا مقطعاً مصوراً زعموا أنه يوضح كيف اخترقوا أنظمة تابعة لوزارة الدفاع ووصلوا إلى المعلومات.

ونشر القراصنة وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الدفاع، وعرضوا المعلومات الكاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين (نحو 3.3 مليون دولار)، وفق الصحيفة.

وتابعت بأنه "في مكان آخر (لم تحدده)، زعم القراصنة أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني (أسير فلسطيني)".

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وقد زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حرباً مدمرة متواصلة على قطاع غزة قبل 6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن "اختراق أنظمة وزارة الدفاع أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفاً استراتيجياً للقراصنة الإيرانيين وغيرهم".

وبينما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق، أكدت مصادر أمنية للصحيفة تعرض أنظمة الوزارة للاختراق، دون أن تحدد ما إذا كانت المعلومات المسروقة حساسة أم لا.