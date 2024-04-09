سياسة
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رغم المجازر والدمار.. وزير الدفاع الأمريكي ينفي ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية
نفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تكون إسرائيل قد ارتكبت "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقال أوستن في كلمة له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء إن واشنطن تولي أهمية كبيرة "لدفاع إسرائيل عن نفسها تجاه تهديدات مثل حماس وإيران".
رغم المجازر والدمار.. وزير الدفاع الأمريكي ينفي ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية
وزير الدفاع الأمريكي ينفي ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية / صورة: Reuters
9 أبريل 2024

نفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تكون إسرائيل قد ارتكبت "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال أوستن في كلمة له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إن واشنطن تولي أهمية كبيرة "لدفاع إسرائيل عن نفسها تجاه تهديدات مثل حماس وإيران".

وأكد أن الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيل بمواصلة دعمها عسكريا.

وفي معرض رده على سؤال من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، عما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بقتله أكثر من 30 ألف مدني ومنعه دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قال أوستن إن "الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

في المقابل، وصف الوزير الأمريكي هجمات حماس والمقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنها "جريمة حرب".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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