سياسة
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السفير التركي في لندن: تركيا وبريطانيا قوتان مهمتان على جانبي أوروبا
قال السفير التركي في بريطانيا عثمان كوراي أرتاش إن تركيا وبريطانيا هما قوتان مهمتان على جانبي أوروبا، باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي.
السفير التركي في لندن: تركيا وبريطانيا قوتان مهمتان على جانبي أوروبا
السفير التركي في لندن: تركيا وبريطانيا قوتان مهمتان على جانبي أوروبا / Others
10 أبريل 2024

قال السفير التركي في بريطانيا عثمان كوراي أرتاش إن تركيا وبريطانيا هما قوتان مهمتان على جانبي أوروبا، باعتبارهما عضوين في حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاح للسفير التركي، مساء الاثنين، ضمن "جلسة نقاش حول العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة" نظمتها الرئاسة التركية في السفارة التركية في لندن.

وأوضح أرتاش أنه قد مرت حوالي 4 قرون منذ إرسال أول سفير بريطاني إلى الدولة العثمانية، ومضى ما يقرب من 230 عامًا منذ إرسال أول سفير تركي إلى لندن.

وتابع: "لقد مر الوقت، لقد تغير العالم، لكن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية لا تزال صالحة ليس فقط لبلدينا ولكن لجغرافيا أوسع".

وأشار أرتاش أيضًا إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

وضمن جلسة الافتتاح، شارك رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بفيديو مسجل، تحدث فيه عن أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الأزمات والصراعات الإقليمية والعالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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